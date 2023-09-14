Эрдоган заявил об отказе от сна ради Турции

Эрдоган признался, что спит по 5-6 часов в сутки ради турецкого народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спит по 5-6 часов в сутки ради того, чтобы установить прочные отношения с турецким народом и оставить наследие. Его слова передает РИА Новости.

Во время жеребьевки на должность губернаторов он заявил, что был вынужден пойти на отказ от сна ради руководства Турцией. Он признался, что спит по 5-6 часов в сутки, иногда уходит домой в полночь или час ночи. «Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие», — добавил он.

Поэтому президент ожидает и от руководителей регионов, что они будут «работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, с темпом и мотивацией».

Ранее в Швеции сожгли чучело Эрдогана. В настоящее время эта страна ожидает от Турции одобрения заявки на вступление в НАТО.