На Массандровском пляже в Ялте начался ежегодный фестиваль инжира

В Ялте на Массандровском пляже проходит ежегодный, 11-й по счету, Фестиваль инжира. Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Праздник продлится до октября на территории пляжного кафе. В его рамках гости смогут попробовать разные блюда, в которых есть инжир. В этом году в меню войдут в том числе карпаччо с инжиром, пармой и пармезаном, инжир дорблю с кедровыми орехами и медовыми сотами, пицца с инжиром, уткой и карамелизованным ялтинским луком, десерт «Анна Павлова» с инжиром и маракуйей, а также смузи и алкогольные коктейли на основе инжира.

«Этот фестиваль не столько про еду, сколько про впечатления, с которыми потом наши гости возвращаются домой. Про познание региона через призму местной кухни», — рассказали организаторы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 25 сентября по 1 октября пройдет фестиваль «Черноморская винная неделя». В ее рамках можно будет ознакомиться с традициями изготовления вина и продегустировать лучшие образцы, а также научиться различать ароматы вин, и принять участие в фотосессии на фоне плантаций винограда.