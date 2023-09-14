Жители столичного ЖК пожаловались на нашествие крыс

Жители столичного жилого комплекса пожаловались на стаи крыс

Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на нашествие крыс. Речь идет о ЖК «Кварталы 21/19», который располагается недалеко от метро «Стахановская». О вредителях «Ленте.ру» рассказали жильцы недавно построенных домов.

По словам одной из местных жительниц, крысы буквально заполонили улицы. «Стало страшно ходить по бульвару, боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы. Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах все время шорох, жутко», — призналась она. Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома. Жители ЖК предполагают, что вредители могут размножаться там.

Причем на территории комплекса уже проводили дератизацию, однако результатов это пока не принесло. Сам ЖК был построен недавно, раньше на его месте находился завод «Молния». Судя по описанию комплекса, там предусмотрены несколько детских садов и общеобразовательная школа.

О проблеме также рассказывал портал MSK1.Ru. По словам жителей домов, крысы свободно бегают на детских площадках и по скверу неподалеку.