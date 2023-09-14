Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:24, 14 сентября 2023Среда обитания

Жители столичного ЖК пожаловались на нашествие крыс

Жители столичного жилого комплекса пожаловались на стаи крыс

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались на нашествие крыс. Речь идет о ЖК «Кварталы 21/19», который располагается недалеко от метро «Стахановская». О вредителях «Ленте.ру» рассказали жильцы недавно построенных домов.

По словам одной из местных жительниц, крысы буквально заполонили улицы. «Стало страшно ходить по бульвару, боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы. Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах все время шорох, жутко», — призналась она. Неподалеку от новостроек стоят заброшенные дома. Жители ЖК предполагают, что вредители могут размножаться там.

Причем на территории комплекса уже проводили дератизацию, однако результатов это пока не принесло. Сам ЖК был построен недавно, раньше на его месте находился завод «Молния». Судя по описанию комплекса, там предусмотрены несколько детских садов и общеобразовательная школа.

О проблеме также рассказывал портал MSK1.Ru. По словам жителей домов, крысы свободно бегают на детских площадках и по скверу неподалеку.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?

    В российском городе потребовали снести памятник Солженицыну

    Росгвардейцы задержали ранившего ножом мужчину на московском пляже

    Финляндия начала эксплуатацию первого участка забора на границе с Россией

    В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

    Прожившая 17 лет в доме на дереве женщина была вынуждена снести его

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о глупых американцах

    Комментатор Василий Уткин неожиданно сменил имидж

    Полковник назвал помогающую Киеву с производством БПЛА западную страну

    Задержанную с наркотиками актрису Искандер в спектаклях заменят другие артисты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости