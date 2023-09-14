В России заявили о просчете НАТО

Сенатор Климов заявил, что страны НАТО просчитались в вопросе вооружения

Страны НАТО просчитались в вопросе вооружения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По словам сенатора, уже давно было известно, что у России есть зарезервированный оборонный потенциал, а страны НАТО им не занимались.

«Давно известно, что они просчитались, и блицкриг не получился. А они на него рассчитывали. Они рассчитывали, что чуть поднажмут, мы сдадимся, и будет им счастье. Ничего этого не вышло. Выяснилось, что мы кратно увеличиваем свое производство бронетехники, дронов и прочих боеприпасов, а они не могут. 50 стран не могут ничего сделать. Это было все давно известно», — заявил Климов.

Они просчитались и еще просчитаются. Потому что они — это уже прошлое человечества. Они не на той стороне истории Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у НАТО осталось критически мало боеприпасов и ракет. Заявление прозвучало в преддверии встречи главнокомандующих стран альянса, которая пройдет в Осло в режиме повышенной секретности.

