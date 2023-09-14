Толпа российских подростков избила и унизила 11-летнюю девочку и попала на видео

В Омске подростки избили и поставили на колени 11-летнюю девочку

В микрорайоне Береговой в Омске толпа подростков избила и унизила 11-летнюю девочку. Инцидент попал на видео, которое опубликовал паблик «Реальный Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как группа подростков окружила сидящую на земле и плачущую девочку. Одна из школьниц начинает обвинять подростка в том, что та «даже не ныла» из-за некоего происшествия с собакой, а после валит спиной на землю и прижимает руками ее шею. Затем девочку ставят на колени и заставляют просить прощения у одной из нападавших. Все это сопровождается оскорблениями и нецензурной бранью.

После извинений девочку поднимают на ноги, и одна из школьниц «в последний раз» наносит ей два удара по голове.

Как сообщила омская полиция в своем Telegram-канале, мать пострадавшего ребенка обратилась в местное отделение МВД и заявила, что ее дочку избили. Сотрудники ведомства опросили девочку и направили ее на медицинское освидетельствование. Кроме того, были установлены личности всех присутствующих на видео подростков. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних и педагоги. Также решается вопрос о постановке нападавших на учет и привлечении их родителей к административной ответственности.

Ранее в Новгородской области 12-летняя девочка удерживала в квартире школьницу. Ребенка избили, побрили налысо, набили татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови.

