Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:33, 14 сентября 2023Забота о себе

Муж позвал жену на секс-вечеринку и удивился отказу

Возмущенному отказом жены пойти на секс-вечеринку мужу посоветовали остыть

Фото: dubassy / Shutterstock / Fotodom

Муж, возмущенный отказом жены пойти вместе с ним на эротическую вечеринку, попросил совета у пользователей сети. Пост об этом он разместил на форуме Reddit.

47-летний мужчина рассказал, что позвал 48-летнюю жену на секс-вечеринку и удивился, что ее разозлило это предложение. Автор поста отметил, что они с супругой должны были участвовать в происходящим в качестве ведущих, которым не нужно принимать участие ни в каких эротических играх. «Она закрыта и моногамна насквозь, я чуть меньше. Мне нравится моногамия и наша преданность друг другу. Это было бы как посмотреть вместе порно или секс-шоу», — написал он. Кроме того, он пожаловался, что жена запрещает и ему одному пойти на такую вечеринку, предполагая, что он слишком увлечется процессом.

У пользователей Reddit автор поста попросил совета о том, как достаточно доходчиво и объективно убедить супругу отпустить его на мероприятие. Однако понимания он не нашел. Большинство комментаторов посоветовали мужчине остыть и не вовлекать жену в занятие, которое ей неинтересно. «Боже, прекратите выталкивать жену из ее границ. С вами поговорили, она четко прояснила позицию — она не согласна», — написал один из комментаторов.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан дала совет мужчине, недовольному, что ему начала изменять любовница. По мнению специалистки, сперва изменщику нужно разобраться в отношениях с законной супругой.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Украине предрекли революцию из-за голода и нехватки бензина. Что ждет Зеленского зимой?

    Для российского «Марафона-IoT» поставили двигатель

    Принцесса Норвегии объявила дату и место проведения свадьбы с шаманом

    Россиянин из НХЛ ответил на вопрос о получении паспорта США

    Украина нанесла удар по населенному пункту в российском регионе

    Умер первый президент Молдавии

    В Волчанске Харьковской области повредили административное здание

    В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической ядовитой змеи

    В Харькове охранник посоветовал украинской журналистке снять кастрюлю с головы

    Митволю запросили четыре года за аферу с метро на 900 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости