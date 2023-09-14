Муж позвал жену на секс-вечеринку и удивился отказу

Возмущенному отказом жены пойти на секс-вечеринку мужу посоветовали остыть

Муж, возмущенный отказом жены пойти вместе с ним на эротическую вечеринку, попросил совета у пользователей сети. Пост об этом он разместил на форуме Reddit.

47-летний мужчина рассказал, что позвал 48-летнюю жену на секс-вечеринку и удивился, что ее разозлило это предложение. Автор поста отметил, что они с супругой должны были участвовать в происходящим в качестве ведущих, которым не нужно принимать участие ни в каких эротических играх. «Она закрыта и моногамна насквозь, я чуть меньше. Мне нравится моногамия и наша преданность друг другу. Это было бы как посмотреть вместе порно или секс-шоу», — написал он. Кроме того, он пожаловался, что жена запрещает и ему одному пойти на такую вечеринку, предполагая, что он слишком увлечется процессом.

У пользователей Reddit автор поста попросил совета о том, как достаточно доходчиво и объективно убедить супругу отпустить его на мероприятие. Однако понимания он не нашел. Большинство комментаторов посоветовали мужчине остыть и не вовлекать жену в занятие, которое ей неинтересно. «Боже, прекратите выталкивать жену из ее границ. С вами поговорили, она четко прояснила позицию — она не согласна», — написал один из комментаторов.

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан дала совет мужчине, недовольному, что ему начала изменять любовница. По мнению специалистки, сперва изменщику нужно разобраться в отношениях с законной супругой.