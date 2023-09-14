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17:14, 14 сентября 2023Забота о себе

Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

Дерматовенеролог Синцова: гиперпигментация является признаком фотостарения кожи

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Пигментные пятна являются признаком фотостарения кожи или реакцией на различные травмы, объяснила дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматологии «Клиники профессора Юцковской» Татьяна Синцова. Основные причины их появления на лице и теле врач перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Синцовой, гиперпигментация — это чаще всего защитная реакция кожи на агрессивное воздействие ультрафиолета во время активного загара на пляже или в солярии. При этом чем глубже пигмент «проваливается» вглубь эпидермиса, тем серее его оттенок и тем сложнее с ним бороться. Это наиболее красноречивый признак фотостарения, «буквально сигнал SOS, который посылает кожа», подчеркнула врач.

Ультрафиолет не «лечит» кожу, как думают многие, он разрушает ее и без того нарушенный из-за генетической склонности к гиперпигментации или неверного ухода местный иммунитет. При этом люди часто забывают, что ультрафиолет опасен не только летом, но и зимой

Татьяна Синцоваврач-дерматовенеролог, косметолог

Еще одной причиной гиперпигментации дерматовенеролог назвала реакцию кожи на травму, в частности, на акне. Она предупредила, если человек самостоятельно давит прыщи, на их месте неизбежно появление красновато-коричневых пятен, иногда даже с формированием рубца. Впоследствии их можно вывести только с помощью длительной комплексной терапии. Также пигментация может нарушиться из-за ожогов, удаления вросших волос на теле, ссадин в результате падения с самоката, велосипеда и других травм, добавила Синцова.

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Кроме того, как отметила врач, гиперпигментация может быть спровоцирована изменениями в гормональном фоне.

Нормой считается появление неровных коричневых пятен на щеках, лбу, нижней и верхней челюсти во время беременности и лактации. Они также могут возникать из-за нарушений в работе щитовидной железы и надпочечников, как побочный эффект от приема противозачаточных препаратов и гормонозаместительной терапии в период менопаузы. Этот вид пигментации считается самым сложным для лечения

Татьяна Синцоваврач-дерматовенеролог, косметолог

Кроме того, по словам Синцовой, еще одна распространенная причина гиперпигментации — пренебрежение рекомендациями врача. Она призвала не забывать использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 35+, не делать аппаратные процедуры и уколы красоты за два-три дня до поездки в отпуск на море, так как из-за нарушения защитной функции кожи риск появления нежелательных коричневых пятен возрастает многократно.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.

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    Наталья Обрядина
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