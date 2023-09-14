Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

Дерматовенеролог Синцова: гиперпигментация является признаком фотостарения кожи

Пигментные пятна являются признаком фотостарения кожи или реакцией на различные травмы, объяснила дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматологии «Клиники профессора Юцковской» Татьяна Синцова. Основные причины их появления на лице и теле врач перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Синцовой, гиперпигментация — это чаще всего защитная реакция кожи на агрессивное воздействие ультрафиолета во время активного загара на пляже или в солярии. При этом чем глубже пигмент «проваливается» вглубь эпидермиса, тем серее его оттенок и тем сложнее с ним бороться. Это наиболее красноречивый признак фотостарения, «буквально сигнал SOS, который посылает кожа», подчеркнула врач.

Ультрафиолет не «лечит» кожу, как думают многие, он разрушает ее и без того нарушенный из-за генетической склонности к гиперпигментации или неверного ухода местный иммунитет. При этом люди часто забывают, что ультрафиолет опасен не только летом, но и зимой Татьяна Синцова врач-дерматовенеролог, косметолог

Еще одной причиной гиперпигментации дерматовенеролог назвала реакцию кожи на травму, в частности, на акне. Она предупредила, если человек самостоятельно давит прыщи, на их месте неизбежно появление красновато-коричневых пятен, иногда даже с формированием рубца. Впоследствии их можно вывести только с помощью длительной комплексной терапии. Также пигментация может нарушиться из-за ожогов, удаления вросших волос на теле, ссадин в результате падения с самоката, велосипеда и других травм, добавила Синцова.

Кроме того, как отметила врач, гиперпигментация может быть спровоцирована изменениями в гормональном фоне.

Нормой считается появление неровных коричневых пятен на щеках, лбу, нижней и верхней челюсти во время беременности и лактации. Они также могут возникать из-за нарушений в работе щитовидной железы и надпочечников, как побочный эффект от приема противозачаточных препаратов и гормонозаместительной терапии в период менопаузы. Этот вид пигментации считается самым сложным для лечения Татьяна Синцова врач-дерматовенеролог, косметолог

Кроме того, по словам Синцовой, еще одна распространенная причина гиперпигментации — пренебрежение рекомендациями врача. Она призвала не забывать использовать солнцезащитные средства с фильтром SPF 35+, не делать аппаратные процедуры и уколы красоты за два-три дня до поездки в отпуск на море, так как из-за нарушения защитной функции кожи риск появления нежелательных коричневых пятен возрастает многократно.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.