В Ингушетии воссоздадут рецепт древнего раствора для восстановления башен

В Ингушетии начнут применять древнюю технологию для восстановления башен

В Ингушетии состоялась встреча руководителя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии Тимирлана Кодзоева, руководителя музея-заповедника республики Ахмедхана Сампиева с координатором агентства Индустриализации строительства, членом комитета Торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства, известным в Европе и России специалистом по растворам Русланом Марзагановым, на которой обсудили восстановление древних башен в республики. Об этом сообщается на сайте главы региона.

На встрече решили проанализировать растворы из разных башенных комплексов Ингушетии. Предполагается, что знания о составе веществ, использовавшихся мастерами для скрепления кладки, помогут задействованным реставраторам при восстановлении башен. Технология будет применяться в дальнейшем при реставрации.

Исследователи соберут образцы из древних памятников, им необходимо получить материал, использовавшийся изначально при строительстве склепов и каменных башен. «Наши башни, как любой артефакт, свидетельствующий о нашем историческом прошлом, требует самого бережного отношения к себе. Никакие новоделы не сделают их более совершенными, чем они становятся под воздействием времени. Поэтому очень важно сохранить их первозданный вид», — подчеркнул глава республики Махмуд-Али Калиматов.