Путин провел совещание с Совбезом

Путин обсудил на совещании с Совбезом развитие отношений с соседними странами

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Глава государства предложил обсудить развитие отношений с соседями России и ее союзниками, а также обеспечение интересов страны в отношениях со странами дальнего зарубежья.

Докладчиком на совещании был глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Совбез глава государства провел после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

15 сентября Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главными темами переговоров глав государств станут международная повестка и совместные задачи в экономике, в частности, работа в сфере импортозамещения.