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11:35, 14 сентября 2023Россия

Путин провел совещание с Совбезом

Путин обсудил на совещании с Совбезом развитие отношений с соседними странами

Фото: Александр Казаков / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Глава государства предложил обсудить развитие отношений с соседями России и ее союзниками, а также обеспечение интересов страны в отношениях со странами дальнего зарубежья.

Докладчиком на совещании был глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Совбез глава государства провел после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

15 сентября Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главными темами переговоров глав государств станут международная повестка и совместные задачи в экономике, в частности, работа в сфере импортозамещения.

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    Анастасия Шейкина
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