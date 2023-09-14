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19:20, 14 сентября 2023Силовые структуры

Российский участковый назначил «стрелку» подросткам и попал на видео

Разборки свердловского участкового и подростков из-за телефона попали на видео

Участковый из Нижнего Тагила назначил «стрелку» подросткам из-за разбитого телефона и попал на видео. Оперативные кадры публикует E1.RU.

На ролике видно, что разборки происходили на одной из парковок города. В какой-то момент между двумя участниками конфликта завязалась драка. Их смог разнять молодой человек из толпы.

Как стало известно изданию, все началось из-за телефона, принадлежавшего знакомой полицейского, который подростки случайно разбили. Сотрудник правоохранительных органов начал писать парням в социальных сетях и назначать им «стрелку» втайне от родителей.

После конфликта отец одного из подростков обратился в полицию. Он заявил об угрозах физической и сексуальной расправы над его сыном, исходивших от участкового.

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    Олеся Мицкевич
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