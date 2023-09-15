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14:32, 15 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ у Кисловки

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские военнослужащие на купянском направлении в районе населенного пункта Кисловка уничтожили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу 15 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили также, что ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Уничтожено до 20 украинских бойцов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки: американского производства М109 «Paladin» производства США и «Гвоздика». Также были уничтожены артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

12 сентября начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны Сергей Зыбинский рассказал, что российская авиация нанесла 24 удара по позициям ВСУ на купянском направлении.

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    Евгения Куликова
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