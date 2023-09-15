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16:28, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет за госизмену и теракт по заданию Украины

Суд дал 17 лет колонии жителю ЛНР за госизмену и теракт по заданию СБУ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Луганской народной республики (ЛНР) приговорила к 17 годам лишения свободы местного жителя за госизмену и совершение теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Гражданин 1967 года рождения будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что с января по декабрь 2017 года завербованный СБУ житель ЛНР работал на иностранную разведку. Он за денежное вознаграждение занимался деятельностью, направленной против безопасности государства.

В частности, мужчина бросил, полученную от сотрудника СБУ гранату в жилой дом, что было квалифицировано как теракт.

Он признал свою вину и раскаялся.

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    Любовь Ширижик
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