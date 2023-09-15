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10:28, 15 сентября 2023Мир

В США предупредили Зеленского о государственном перевороте

Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине продолжат

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможном государственном перевороте. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Хо заявил, что сейчас Зеленский находится в отчаянии из-за разрушения страны. Поэтому лучшим вариантом для него станет замораживание военного конфликта, а худшим — государственный переворот.

Он добавил, что в любом случае у Украины нет шансов победить в военном противостоянии, учитывая возможности России.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что если Запад решит поставить Вооруженным силам Украины американские ракеты ATACMS, то российские системы радиоэлектронной борьбы заблокируют их. Он добавил, что ATACMS не поможет Киеву, как и все остальное оружие, переданное ВСУ Соединенными Штатами.

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    Александр Слабиев
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