Telegraph: иностранные наемники на Украине убивают друг друга из-за мелких ссор

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще друг в друга стрелять. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Отмечается, что они могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов. Пока данным издания, украинская полиция ищет тело британского наемника Дэниела Берка — бывшего парашютиста, который вступил в ВСУ в 2022 году. Он пропал в конце августа. Также в статье упоминается еще один британский наемник — Джордан Чедвик, чье тело была обнаружено в конце июня.

«Товарищи [в рядах украинской армии] опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами», — говорится в материале.

По данным газеты, в случае с Берком сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о споре по поводу денежных и транспортных средств. В случае с Чедвиком появлялась информация о том, что его убили либо во время мелкой ссоры, либо в ходе воинской церемонии «посвящения», которая пошла не так, как была запланирована.

Также в статье говорится, что многие наемники жалуются на отсутствие отбора на службу в ВСУ. «Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем», — сказал собеседник издания.

В августе на Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник Сэм Ньюи. Ему было 22 года, он был студентом из Бирмингема, у которого отсутствовал военный опыт до вступления в иностранный добровольческий отряд, известный как «Темные ангелы».