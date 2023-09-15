На фестивале New Star Weekend состоятся поход в горы и кинопоказы

В рамках второго фестиваля New Star Weekend состоятся поход в горы и кинопоказы

В рамках второго ежегодного фестиваля New Star Weekend состоятся поход в горы и кинопоказы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гости мероприятия, которое пройдет с 21 по 24 сентября на территории курорта «Роза Хутор», смогут присоединиться к хайкингу с музыкантом Антоном Беляевым. Участники похода поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря, а финальной точкой маршрута станет экспериментальная сцена, на которую и выйдет Беляев.

Помимо этого, желающие смогут принять участие в uphill-велогонке по Альпийскому шоссе от «Роза Долина» до Горной Олимпийской деревни, а также послушать диджей-сеты и концерты на фоне тысячелетних водопадов на сцене Waterfall. В рамках New Star Weekend пройдут показы концептуального кино: в афише кинотеатра анонсированы «Пи Джей Харви: A Dog Called Money», «Рейв в Иране» и «Студия 54».

На пяти сценах фестиваля выступят более 50 артистов разных форматов и жанров, среди которых BLIZKEY, BIICLA, Меджикул, Kedr Livanskiy и Izhevski. Студия Sila Sveta в сотворчестве с музыкантом BIICLA создадут аудиовизуальное шоу. В лайнапе также заявлен мультиинструментальный ансамбль WOZHD, который откроет сцену Vibes. Проект Symbol выступит в формате ансамбля.

Из локальных представителей музыкальной сцены также заявлены: Vadim Bukharov, Artem Stan & Nastja Reiyda, а также Vubject, Hihique, Svaslav, Baydosov. Выступят также основатель лейбла System 108 Mashkov, продюсер и диджей Errortica, Easy Fresh и Reptiloid. За ночную программу будут отвечать резиденты Mutabor и Arma17 — Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Denis Korablev, Hipushit и другие.