Хозяйка 44 собак напала на сотрудников МВД и была отправлена в психбольницу

В Новосибирске женщина попала в психбольницу за мучение 44 собак

В Новосибирске суд рассмотрел дело местной жительницы, мучавшей животных и напавшей на сотрудников МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд установил факт совершения россиянкой преступлений по пунктам «а», «д» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении нескольких животных»), части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и статье 319 («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением») УК РФ.

При этом, как отмечается, ее освободили от уголовной ответственности. К женщине применили меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

По данным ведомства, семь лет женщина и ее брат содержали в квартире и на придомовой территории 44 собаки. Их жилище находилось в антисанитарных условиях, а животные были истощены: они не ели и не пили. Кроме того, питомцы не получали ветеринарную помощь, поэтому 18 псам выжить не удалось.

Помимо этого, 8 февраля, во время следственных действий, женщина оскорбила и избила полицейских кулаками по лицу и телу. Экспертиза показала, что на момент совершения общественно опасных деяний она не могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.