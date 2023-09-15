Найденный ФСБ тайник с оружием ВСУ в Херсонской области показали на видео

ФСБ показала на видео тайник ВСУ с гранатами, минами и боеприпасами

ФСБ показала на видео тайный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Ролик в пятницу, 15 сентября, публикует ТАСС.

На кадрах видны припрятанные противотанковые и противопехотные мины, а также переносные ракетные комплексы с боеприпасами к ним, осколочные гранаты и различные запчасти для боевого оружия. Российские силовики обнаружили схрон с оружием возле города Новая Каховка. Российские силовики устанавливают все обстоятельства появления опасного тайника на территории области.