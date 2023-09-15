Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:30, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Мошенники начали чаще подделывать банковские приложения

«Известия»: мошенники подделывают приложения разных российских банков

Фото: Unsplash

В России мошенники начали чаще подделывать банковские приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка». Об этом пишут «Известия».

В беседе с изданием эксперт по кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерина Старостина рассказала, что злоумышленники уже пытались подделывать приложения разных российских банков — помимо Сбербанка это Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и другие.

Эксперт по Android-разработке сервиса My Renovation Андрей Белоус отметил, что свою роль играет и то, что сегодня многие банковские приложения удалены из AppStore и Google Play, однако люди ищут другие возможности скачать и установить их.

Ранее о проблеме рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, на самом деле так мошенники распространяют программы для удаленного доступа к устройству.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Байден усомнился в уважении КНР к России. Есть ли дружба двух стран?

    В Москве Mercedes врезался в машину, перевернулся и попал на видео

    Двое россиян отделались условными сроками за кражу сейфа с миллионом рублей

    В США спрогнозировали действия России в случае отправки ATACMS Украине

    Эмбер Херд нарядилась любимым персонажем Илона Маска для эротических игр с ним

    Назван главный критерий сексуальной совместимости

    Историк моды Александр Васильев составил топ осенних трендов верхней одежды

    Мошенники начали чаще подделывать банковские приложения

    В ЛНР рассказали о самовольном оставлении позиций бойцами ВСУ

    Россияне обстреляли автобусы и скрылись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости