«Известия»: мошенники подделывают приложения разных российских банков

В России мошенники начали чаще подделывать банковские приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка». Об этом пишут «Известия».

В беседе с изданием эксперт по кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерина Старостина рассказала, что злоумышленники уже пытались подделывать приложения разных российских банков — помимо Сбербанка это Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и другие.

Эксперт по Android-разработке сервиса My Renovation Андрей Белоус отметил, что свою роль играет и то, что сегодня многие банковские приложения удалены из AppStore и Google Play, однако люди ищут другие возможности скачать и установить их.

Ранее о проблеме рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, на самом деле так мошенники распространяют программы для удаленного доступа к устройству.