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16:56, 15 сентября 2023Россия

В Херсонской области заявили о переломе в борьбе с киевской пропагандой

Сальдо: за год удалось переломить ситуацию в борьбе с пропагандой Киева

Фото: Carlos Barria / Reuters

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за год удалось переломить ситуацию в борьбе с киевской пропагандой. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим с самого начала специальной военной операции, что называется, держал на коротком информационном поводке целые категории работников: врачей, учителей, товарищества собственников многоквартирных домов», — рассказал политик.

По его словам, пропаганда велась через общие чаты и информационные платформы. Там людей запугивали, угрожали им, требовали, чтобы они не ходили работать в российские организации и не позволяли отдавать детей в российские школы.

Сальдо также отметил, что спустя год все больше педагогов идут работать в школы, из-за чего острота кадровой проблемы в регионе снята. «Да и херсонцы уже четко понимают, что детям нужно качественное российское очное образование. С большинством других социальных категорий проблемы, о которой мы говорим, уже совсем нет», — добавил чиновник.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с обвинениями в адрес киевских властей, отметив, что они усилили пропаганду по отношению к сотрудникам Запорожской атомной электростанции.

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    Никита Абрамов
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