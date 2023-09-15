В Херсонской области заявили о переломе в борьбе с киевской пропагандой

Сальдо: за год удалось переломить ситуацию в борьбе с пропагандой Киева

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за год удалось переломить ситуацию в борьбе с киевской пропагандой. Его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим с самого начала специальной военной операции, что называется, держал на коротком информационном поводке целые категории работников: врачей, учителей, товарищества собственников многоквартирных домов», — рассказал политик.

По его словам, пропаганда велась через общие чаты и информационные платформы. Там людей запугивали, угрожали им, требовали, чтобы они не ходили работать в российские организации и не позволяли отдавать детей в российские школы.

Сальдо также отметил, что спустя год все больше педагогов идут работать в школы, из-за чего острота кадровой проблемы в регионе снята. «Да и херсонцы уже четко понимают, что детям нужно качественное российское очное образование. С большинством других социальных категорий проблемы, о которой мы говорим, уже совсем нет», — добавил чиновник.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с обвинениями в адрес киевских властей, отметив, что они усилили пропаганду по отношению к сотрудникам Запорожской атомной электростанции.