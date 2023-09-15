СКР проверит данные о жестоком обращении ВСУ с российскими пленными

СК начал проверять данные об отправке ВСУ российских пленных на минные поля

Следственный комитет России (СКР) проверит сведения о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в СМИ появились видеозаписи, на которых видно, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле. Эти кадры нашли на электронном устройстве в украинском блиндаже.

Теперь военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск (сил) проведет проверку полученной информации. Они установят дату съемки, местность и все обстоятельства произошедшего. Затем решится вопрос о возбуждении уголовного дела.