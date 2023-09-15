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12:04, 15 сентября 2023Силовые структуры

СКР проверит данные о жестоком обращении ВСУ с российскими пленными

СК начал проверять данные об отправке ВСУ российских пленных на минные поля

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Следственный комитет России (СКР) проверит сведения о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, в СМИ появились видеозаписи, на которых видно, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле. Эти кадры нашли на электронном устройстве в украинском блиндаже.

Теперь военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск (сил) проведет проверку полученной информации. Они установят дату съемки, местность и все обстоятельства произошедшего. Затем решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Екатерина Власова
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