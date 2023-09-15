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19:26, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге мужчина сбил 9-летнюю девочку и получил 3 года условно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии условно мужчину, который три года назад сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Инцидент произошел днем 26 ноября 2020 года. Мужчина, управляя автомобилем Suzuki, не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил девятилетнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу. В результате наезда ребенок получил тяжкий вред здоровью. Водитель скрылся.

Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека») Уголовного кодекса РФ. Кроме того, фигуранта лишили водительских прав на два года и шесть месяцев и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

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    Олеся Мицкевич
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