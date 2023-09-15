На Украине пожаловались на необходимость прятать технику от российских БПЛА

Defense One: ВСУ приходится прятать технику от российских БПЛА «Ланцет»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится прятать свою технику от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет». Об этом со ссылкой на офицера главного управления Ракетных войск и артиллерии республики Юрия Пацкана сообщает издание Defense One.

По словам Пацкана, ВСУ не способны использовать маневренность и вынуждены прятать технику, чтобы российские военные не обнаружили ее с неба и не нанесли по ней удар барражирующим боеприпасом. Офицер также отметил, что один из производителей средств защиты от дронов ранее предлагал ему стреляющее сетью оружие, однако позже выяснилось, что оно не может остановить такой дрон, как «Ланцет».

Ранее полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов указал на главную особенность БПЛА «Ланцет» на поле боя. Он объяснил, что уникальность этого беспилотника заключается в умении маневрировать и способности сойти за птицу на радарах благодаря особым X-образным крыльям.