Женщина похудела и изменила свою жизнь благодаря простой привычке

Newsweek: женщина похудела и улучшила состояние здоровья благодаря ходьбе

Сбросившая лишний вес и изменившая жизнь благодаря простой привычке женщина раскрыла секрет похудения. Своим опытом она поделилась с Newsweek.

Ариэль Джейд начала свой путь к похудению в июне 2021 года. Женщина набрала лишний вес после рождения ребенка и чувствовала постоянную усталость. «Каждый раз, когда я поднималась по лестнице, я задыхалась. Мой живот выглядел так, словно я была на четвертом месяце беременности, и я поняла, что нужно что-то менять», — вспоминает она. По словам Джейд, она решила последовать примеру матери, которая сбросила лишний вес благодаря ходьбе.

Чтобы улучшить состояние здоровья и обрести стройную фигуру, женщина решила в течение месяца ежедневно проходить по 10 тысяч шагов. Джейд признается, что в первую неделю она сильно утомлялась и у нее даже не хватало сил приготовить ужин. Однако в скором времени она почувствовала прилив энергии и начала с удовольствием выходить на улицу.

За месяц женщине удалось сбросить полтора килограмма, ее живот стал значительно меньше. Кроме того, Джейд начала крепче спать, стала более активной, а также перестала питаться высококалорийной едой. «Я потрясена, насколько сильно ходьба подавила желание есть продукты, которые я раньше обожала. Я обнаружила, что после обеда у меня нет острой потребности съесть шоколад, и это очень необычно», — рассказывает она.

Недавно Джейд во второй раз стала матерью. Она снова начала совершать длительные прогулки, чтобы быстро прийти в форму. Женщина рекомендует заняться ходьбой каждому, кто хочет стать более энергичным, лучше себя чувствовать и выглядеть, а также крепче спать. «Вам нужна лишь пара хороших кроссовок, и вы всего в 10 тысячах шагах от того, чтобы стать лучше», — заявляет она.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.