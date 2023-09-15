Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 15 сентября 2023Культура

Дочь Михаила Ульянова обнаружили мертвой в Москве

Дочь Михаила Ульянова Елену обнаружили мертвой в ее квартире в Москве

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

63-летнюю дочь заслуженного артиста СССР Михаила Ульянова Елену обнаружили мертвой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело родственницы актера нашли в ее столичной квартире, расположенной на Большой Бронной. Дочь артиста скончалась накануне вечером. Точную причину смерти сейчас выясняют следователи, по предварительным данным, у Ульяновой были проблемы с сердцем.

Ульянова была дочерью двух известных советских актеров — Михаила Ульянова, звезды фильма «Ворошиловский стрелок» и заслуженного артиста СССР, а также Аллы Парфаньяк, известной по роли в фильме «Небесный тихоход». Елена Ульянова работала художником-графистом — создавала авторские офорты, а также сотрудничала с газетой «Аргументы и факты». Ее работы были представлены за границей.

Михаил Ульянов скончался в 2007 году из-за серьезных проблем с почками, вызванных онкологией. Его супруга Парфаньяк через два года после смерти артиста пережила инсульт, впала в кому и скончалась в 2009-м. Елена Ульянова занималась организацией фонда, посвященного памяти отца.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Центробанк повысил ключевую ставку

    Массовое увольнение учителей из школы в Екатеринбурге объяснили

    Процесс установки 235-тонного моста в Москве попал на видео

    Принц Уильям захотел стать политиком мирового уровня

    Хозяйка 44 собак напала на сотрудников МВД и была отправлена в психбольницу

    Названы претенденты на премию «Джентльмен года» в футболе

    В зоне СВО начали применять робот БРГ-1

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    В российском регионе пожарный поезд привлекли к тушению крупного возгорания

    Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы второй раз за год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости