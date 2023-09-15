Дочь Михаила Ульянова обнаружили мертвой в Москве

Дочь Михаила Ульянова Елену обнаружили мертвой в ее квартире в Москве

63-летнюю дочь заслуженного артиста СССР Михаила Ульянова Елену обнаружили мертвой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело родственницы актера нашли в ее столичной квартире, расположенной на Большой Бронной. Дочь артиста скончалась накануне вечером. Точную причину смерти сейчас выясняют следователи, по предварительным данным, у Ульяновой были проблемы с сердцем.

Ульянова была дочерью двух известных советских актеров — Михаила Ульянова, звезды фильма «Ворошиловский стрелок» и заслуженного артиста СССР, а также Аллы Парфаньяк, известной по роли в фильме «Небесный тихоход». Елена Ульянова работала художником-графистом — создавала авторские офорты, а также сотрудничала с газетой «Аргументы и факты». Ее работы были представлены за границей.

Михаил Ульянов скончался в 2007 году из-за серьезных проблем с почками, вызванных онкологией. Его супруга Парфаньяк через два года после смерти артиста пережила инсульт, впала в кому и скончалась в 2009-м. Елена Ульянова занималась организацией фонда, посвященного памяти отца.