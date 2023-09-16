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23:38, 16 сентября 2023Мир

В НАТО назвали численность резерва для атаки

Глава военного комитета Бауэр: в случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в соответствии с новыми оборонными планами военный блок должен постоянно держать этот контингент в состоянии высокой готовности, чтобы продержаться 30 дней. «Если противник атакует, мы должны быть готовы. Нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь», — предупредил он.

На следующих этапах НАТО будет задействовать дополнительные силы, которые в общей сложности могут достичь 3,5 миллиона человек, уточнил Бауэр.

Ранее Бауэр заверил, что НАТО не станет нападать на Россию, поэтому не представляет для нее угрозы. Он подчеркнул, что российская сторона об этом осведомлена.

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    Марина Совина
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