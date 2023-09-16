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10:26, 16 сентября 2023Мир

Сына главного наркобарона современности экстрадировали в США

Сына экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Гусмана Лопеса экстрадировали в США

Фото: CEPROPIE / AP

Сын Хоакина Гусмана Лоэра, главного наркобарона современности, известного под прозвищем Эль Чапо (Коротышка), экстрадировали в США. Об этом сообщается на сайте Министерство юстиций США.

Согласно сообщению ведомства, сын экс-главаря наркокартеля «Синалоа» Овидио Гусман Лопес был перевезен в США 15 сентября. Операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами Мексики.

«Министерство юстиции продолжит привлекать к ответственности тех, кто виновен в разжигании опиоидной эпидемии, которая опустошила слишком много сообществ по всей стране», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее супругу экс-главаря наркокартеля «Синалоа» и бывшую королеву красоты Эмму Коронель Аиспуро приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, после освобождения она еще четыре года будет находиться под надзором правоохранительных органов.

Картель «Синалоа» был основан в 1987 году Хоакином Гусманом Лоэра. Со временем он стал крупнейшим поставщиком наркотиков в США. После ареста Гусмана в 2016 году управлять организацией начали его сыновья.

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