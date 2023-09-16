На Украине прошли митинги против растраты бюджетных средств

УНИАН: в Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств

В Киеве и Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств. Об этом пишет УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что участники акции требовали прекратить «отмывание» денег на тендерах, призвав направить их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В знак протеста митингующие поливали красной краской брусчатку во Львове.

Уточняется, что они выступили против действий мэра города Андрея Садового. Как сообщается, градоначальник продержал на счетах два миллиарда гривен бюджетных средств для получения процентов.

Ранее в Евросоюзе оценили уровень коррупции на Украине. Методы борьбы с коррупцией, проводимые властями республики, видятся европейским чиновникам слишком рискованными.