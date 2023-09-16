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04:37, 16 сентября 2023Мир

Ученый сравнил ураган в Ливии с бомбардировкой Хиросимы

Ученый Мухаметов сравнил мощность урагана в Ливии с бомбардировкой Хиросимы

Фото: Ngo Iae / Reuters

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов высказался об урагане «Даниэль» в Ливии. Его слова приводит РИА Новости.

Мухаметов сравнил мощность урагана в Ливии со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, повторяющимся каждые 20 секунд. По его мнению, их можно сопоставить.

«Шторм "Даниэль" уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары», — отметил ученый.

Эксперт добавил, что тропический ураган среднего масштаба обладает в 200 раз большей энергией по сравнению со всеми электростанциями в мире, взятыми вкупе.

Циклон «Даниэль» в Ливиии привел к наводнению в городе Дерна. Глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН Петтери Таалас добавил, что власти страны могли бы отреагировать лучше на стихийное бедствие. По его мнению, в результате внутреннего конфликта в Ливии «в значительной степени была разрушена сеть наблюдения за погодой».

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    Марина Совина
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