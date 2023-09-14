ООН нашла причины большого количества жертв наводнений в Ливии

ООН: дезорганизация стала причиной большого количества жертв наводнений в Ливии

Причиной большого числа жертв наводнений в Ливии стала дезорганизация местных властей, вызванная многолетним политическим кризисом в стране. Об этом на пресс-брифинге в Женеве заявил Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН. Об этом сообщает Le Figaro.

«[При лучшей координации местные власти] могли бы выпустить предупреждения, а службы по управлению чрезвычайными ситуациями могли бы эвакуировать людей, [что помогло бы] избежать большого числа жертв среди жителей», — сказал Петтери Таалас.

«Эвакуация не проводилась, потому что не было соответствующих систем раннего предупреждения», — добавил глава ВМО. Он подчеркнул, что за годы внутреннего конфликта в Ливии «в значительной степени была разрушена сеть наблюдения за погодой».

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в городе Дерна, вызванных циклоном «Даниэль», превысило семь тысяч человек, а число пропавших достигло девяти тысяч человек.

Политическая нестабильность в Ливии наблюдается с началом в стране Гражданской войны в феврале 2011 года и «арабской весны», прокатившейся по странам Ближнего Востока.