Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:34, 17 сентября 2023Россия

Российский разведчик рассказал об атаке на позиции ВСУ под Харьковом

Разведчик ВС РФ рассказал об атаке на один из опорных пунктов ВСУ под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск провели атаку на один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом заявил российский разведчик, учувствовавший в операции, сообщает РИА Новости.

По его словам, они захватили центральный опорный пункт на Харьковском направлении из трех, южнее между другими опорными пунктами на 700 метров и севернее аналогично 700 метров.

«Проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения. Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку», — рассказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. В ведомстве уточнили, что по заводу были нанесены ракетные удары. По данным Минобороны, именно в этом месте осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

    В Госдуме ответили на вопрос о сроках создания аналога YouTube

    Доктор Павлова предупредила об опасности сна после еды

    Названы лучшие и худшие спортивные упражнения при простуде

    Российский разведчик рассказал об атаке на позиции ВСУ под Харьковом

    Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

    Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

    Названа главная индийская звезда Советского союза

    На Украине назвали желаемый объем помощи от Запада в 2024 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости