Spiegel: бойцы ВСУ не могут справиться с российскими минами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минами, пишет немецкая газета Spiegel, ссылаясь на слова солдат ВСУ.

По словам украинских военных, из-за мин их армия не только теряет много техники, но и личный состав. Солдаты признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления.

«Они виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать», – сообщает украинский военный, говоря о российских военных.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. В Минобороны уточнили, что именно там ремонтировали и восстанавливали бронетехнику ВСУ.

