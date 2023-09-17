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15:35, 17 сентября 2023Бывший СССР

Украинские бойцы пожаловались на российские мины

Spiegel: бойцы ВСУ не могут справиться с российскими минами

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минами, пишет немецкая газета Spiegel, ссылаясь на слова солдат ВСУ.

По словам украинских военных, из-за мин их армия не только теряет много техники, но и личный состав. Солдаты признались, что неверно оценили ситуацию до начала контрнаступления.

«Они виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать», – сообщает украинский военный, говоря о российских военных.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. В Минобороны уточнили, что именно там ремонтировали и восстанавливали бронетехнику ВСУ.

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    Яна Лаушкина
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