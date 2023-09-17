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11:34, 17 сентября 2023Силовые структуры

Спасающаяся от домогательств отца российская школьница выпрыгнула из окна

В Подмосковье школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств отца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево Московской области школьница сбежала от пьяного отца, который ее домогался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ночью 17 сентября 34-летний мужчина заставил 15-летнюю дочь лечь с ним в кровать и стал трогать ее за интимные места. Девочка испугалась, выпрыгнула из окна первого этажа и убежала к другу. Позже она обратилась в полицию с заявлением на пристававшего к ней отца.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Известно, что школьница проживает с отцом и мачехой, двумя родными братьями трех и шести лет, а также в семье растут две ее сводные сестры 13 и 17 лет.

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    Любовь Ширижик
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