Спасающаяся от домогательств отца российская школьница выпрыгнула из окна

В Подмосковье школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств отца

В Орехово-Зуево Московской области школьница сбежала от пьяного отца, который ее домогался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ночью 17 сентября 34-летний мужчина заставил 15-летнюю дочь лечь с ним в кровать и стал трогать ее за интимные места. Девочка испугалась, выпрыгнула из окна первого этажа и убежала к другу. Позже она обратилась в полицию с заявлением на пристававшего к ней отца.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Известно, что школьница проживает с отцом и мачехой, двумя родными братьями трех и шести лет, а также в семье растут две ее сводные сестры 13 и 17 лет.