ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин заявил об отраженной атаке беспилотника на Москву
Войска противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Дрон был перехвачен в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших нет.
Минобороны России подтвердило, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами ПВО. В военном ведомстве добавили, что инцидент произошел 17 сентября около 01:45 мск.