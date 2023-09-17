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02:02, 17 сентября 2023Россия

ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин заявил об отраженной атаке беспилотника на Москву

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Войска противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дрон был перехвачен в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших нет.

Минобороны России подтвердило, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами ПВО. В военном ведомстве добавили, что инцидент произошел 17 сентября около 01:45 мск.

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    Марина Совина
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