Кадыров рассказал о тактике спецназа «Ахмат» в зоне СВО

Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ в зоне СВО спецназом «Ахмат»

Спецназ «Ахмат» с помощью минометов и дронов ликвидировал украинскую диверсионную группу (ДРГ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 17 сентября, в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, отряд Охотника, входящий в «Ахмат», демонстрирует хорошие результаты, благодаря выработанной тактике обстрела минометами опорных пунктов украинских войск и последующей охоты с помощью дронов и тепловизоров. Кадрыров рассказал, что накануне бойцы отряда уничтожили места укрытия противника и вовремя обнаружили и ликвидировали украинскую ДРГ на Кременском направлении.

Кадыров также сообщил, что украинские войска регулярно применяет штурмовые отряды и ДРГ для закрепления на опорных пунктах, но успеха это не приносит.