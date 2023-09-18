Эксперты рассказали о роли Big Data в туротрасли России

МТС Travel провела трек на форуме «ОТДЫХ Leisure 2023»

В рамках Международного туристического форума «ОТДЫХ Leisure 2023» сервис бронирования отелей МТС Travel организовал панельную дискуссию, посвященную применению искусственного интеллекта и Big Data в туризме. Участники обсудили перспективы использования технологий в отрасли, а также барьеры для их внедрения.

«Большие данные и искусственный интеллект сегодня используются почти во всех индустриях. Нельзя сказать, что туристическая отрасль в числе догоняющих, но и не в числе лидеров. Достичь эталонного уровня применения технологий без совместной работы разных игроков рынка достаточно сложно. Объединение ресурсов бизнеса и государства может стать существенным шагом в развитии этого вопроса», — отметил модератор дискуссии, директор по данным МТС Travel Михаил Степнов.

С ним согласился председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

«Туризм — это сфера, где одни и те же данные одновременно приносят и коммерческую, и государственную пользу. Насколько аналитика турпотока важна государству для расчета и приоритизации мер поддержки регионов, настолько же она нужна коммерческим инвесторам», — сказал глава Мостуризма.

По мнению заместителя директора дивизиона «Городская экономика» АНО «Агентство стратегических инициатив» Марии Комковой, грамотная работа с данными поможет государству и бизнесу принимать верные решения для развития отрасли. Это, в свою очередь, может повлечь за собой рост не только индустрии туризма, но и других связанных с ней секторов экономики, в частности сферы услуг.

«Сейчас делается большая ставка на развитие туризма. Потому что прогресс в этой отрасли влечет за собой огромные доходы для других, смежных отраслей. Например, транспортной, торговой, индустрии общественного питания. Когда появляется новая точка притяжения, она обрастает вокруг другим бизнесом. Например, так произошло в Шерегеше. А делать правильные прогнозы, на основании которых можно принимать решения по развитию отрасли, без данных невозможно», — сказала она.

Как отметил собственник и руководитель Группы «Русские сезоны» Владимир Масютин, у бизнеса однозначно есть запрос на работу с большими данными, при этом отсутствует понимание, к кому за ними обращаться.

«При написании бизнес-планов для наших проектов мы хотим пользоваться аналитикой. За данные мы готовы платить. Но в таких ситуациях непонятно, к кому за ними идти? Тема измерений отрасли очень важна, а данных сейчас недостаточно», — добавил он.

Недостаток данных в туризме — это не вся проблема, — уточнил руководитель отдела бизнес-аналитики компании TravelLine Александр Арбан, — сложность заключается также в их интерпретации.

При этом крупные игроки рынка, которые агрегируют полезные для туризма данные, нуждаются в четко сформулированном запросе на их интерпретацию со стороны индустрии.

«Запросы, с которыми к нам приходят компании, очень похожи друг на друга, но все-таки различаются между собой. В итоге получается, что мы делаем уникальные исследования для конкретных заказчиков. В таких случаях мы закладываем в их стоимость все наши затраты. Это действительно недешево, поэтому не все игроки рынка себе могут позволить аналитику. Но если мы говорим о чем-то, что востребовано действительно большинством игроков рынка в относительно равном объеме и с регулярной периодичностью, то это уже другие условия, более комфортные для всех. Например, можно обсуждать распределение затрат между всеми участниками индустрии, которые заинтересованы в таких данных», — сказал генеральный директор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников.

Потребность в систематизации данных о туризме есть и на уровне региональных министерств, особенно в условиях растущего интереса к путешествиям внутри страны. Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко обратила внимание на то, что для принятия как тактических, так и стратегических решений в отрасли официальных данных Росстата недостаточно.

Необходимость в сборе и анализе данных в туристической отрасли подтвердили все игроки рынка. В качестве итога дискуссии председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов выступил с предложением объединить экспертизу игроков рынка и создать хаб аналитики в области туризма.