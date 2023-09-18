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13:49, 18 сентября 2023Мир

В Польше сочли «не самым разумным» решение Украины подать иск в ВТО из-за зерна

Польский депутат Фогель счел решение Украины подать иск в ВТО не самым разумным

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Решение Киева обратиться с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении — не самое разумное. С таким заявлением выступил глава польской парламентской комиссии по иностранным делам Радослав Фогель, его цитирует агентство РАР.

Комментируя свою точку зрения, депутат подчеркнул, что действия украинских властей «отзовутся плохим эхом в Польше».

Он подчеркнул, что Варшава в первую очередь беспокоится о благополучии местных фермеров, а принимаемые властями решения продиктованы намерениями защитить интересы Польши.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят обратиться с иском в ВТО из-за продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Европейской комиссии.

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    Варвара Кошечкина
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