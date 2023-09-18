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16:07, 18 сентября 2023Моя страна

В Рязанской области в октябре пройдет фестиваль воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Золотая осень» пройдет в Рязанской области в октябре

Фото: Aaron Burden / Unsplash

В Рязанской области с 13 по 15 октября будет проходить фестиваля воздухоплавания «Золотая осень». Как уточняется в заявлении пресс-службы, в этот день все желающие смогут полюбоваться осенними пейзажами с воздуха и сделать атмосферные снимки.

В заявлении отмечается, что в мероприятии, которое будет проходить в Спасском районе Рязанской области, примут участие до десяти экипажей. Организаторы предложили подать заявки тем, кто хотел бы полетать на воздушном шаре.

Они отметили, что фестиваль посвящен самому красочному времени года. «Яркие аэростаты поднимутся в небо и создадут ощущение праздника у каждого, кто присоединится к нам», — заверили они.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел фестиваль национальных культур.

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    Варвара Кошечкина
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