Фестиваль абхазской культуры «Апсны» пройдет в Москве

В саду «Эрмитаж» 24 сентября пройдет фестиваль абхазской культуры «Апсны»

В Москве 24 сентября пройдет фестиваль абхазской культуры «Апсны». Как уточняется в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру», местом проведения фестиваля станет сад «Эрмитаж».

Название фестиваля переводится как «страна души», так абхазы называют свою родину.

В день фестиваля все желающие смогут познакомиться с блюдами абхазской кухни и попробовать кофе, приготовленный по рецептам кофеен набережной Сухума, а также побывать на традиционной свадьбе и посетить тренировку по кавказской йоге. Кроме того, можно будет познакомиться и с абхазским языком и поучаствовать в розыгрыше путевки в Абхазию и других призов.

Организаторы также подготовят стилизованное абхазское подворье, где можно будет рассмотреть предметы быта, побывать на книжном маркете, поиграть на музыкальных инструментах, посетить гончарную мастерскую, кузню и выставку картин современных художников.

Насыщенная программа фестиваля также включает мастер-классы, лекции, кинопоказ, танцы, ярмарку и большой концерт. Вход на мероприятие свободный.

В роли организаторов фестиваля выступает Московская абхазская диаспора при поддержке посольства Республики Абхазия в Москве, Министерства культуры Республики Абхазия, а также Департамента внешнеэкономических и политических связей Москвы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошел фестиваль национальных культур.