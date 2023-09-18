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12:09, 18 сентября 2023Бывший СССР

Политолог допустил острую реакцию Польши на иск Украины в ВТО

Политолог Журавлев: Польша может остро отреагировать на иск Украины в ВТО

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Польша может достаточно остро отреагировать на подачу Украиной иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления запрета на ввоз зерна. Страна вынуждена обеспечивать безопасность собственных рынков и производителей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«В вопросе поставок украинского зерна нет признаков ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Есть защита поляками своего рынка. Страна тоже производит зерно, и фермеры страдают очень сильно, когда украинское зерно появляется не транзитом, а оседает на рынке», — объяснил Журавлев.

По мнению политолога, Польше не так важны последствия для Украины от запрета ввоза зерна, сколько безопасность собственного рынка и предпринимателей. В этом контексте она может достаточно остро отреагировать на подачу иска в ВТО, вплоть до введения войск во Львов.

«Польша вполне имеет на это право в рамках заключенных договоренностей, это реальный сценарий. При этом поляки не собираются воевать, они просто войдут во Львов и останутся там», — считает политолог.

Ранее сообщалось, что власти Украины обратятся с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Европейской комиссии. Киев намерен доказать тот факт, что действия упомянутых стран юридически неправомерны.

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