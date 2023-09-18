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20:31, 18 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин сжег дом тещи

В Ленобласти задержали мужчину, поджегшего дом тещи

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области задержали 37-летнего безработного за поджог тещиного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, вечером 16 сентября в полицию сообщили о пожаре в частном доме в Лужском районе — на Озерной улице деревни Ильжо. Дом полностью сгорел.

На следующий день, 17 сентября, сотрудники МВД в городе Луга около дома №3 на улице Кингисеппа задержали родственника потерпевшей. Предположительно, мужчина поджег дом матери супруги из-за личной неприязни. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Уже возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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