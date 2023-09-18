Заявление о демонтаже систем теплоснабжения в Лисичанске не подтвердилось

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Луганской областной администрации, полковник Нацполиции Артем Лысогор 16 сентября заявил, что Россия якобы демонтирует в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР) системы водо- и теплоснабжения. Однако эта информация не подтвердилась.

По словам Лысогора, в сентябре российские власти «решили демонтировать системы водо - и теплоснабжения, что наблюдается в отдельных районах города». В его публикации при этом отсутствовали какие-либо визуальные и прочие доказательства этой информации.

В действительности коммунальные сети Лисичанска активно готовят к зиме. Администрация города неоднократно отчитывалась о ходе работ в своем официальном Telegram-канале. «Татарстанское предприятие "Евро-Тех" обеспечило работой 92 жителей Лисичанска. Все они задействованы в подготовке жилого фонда к отопительному сезону. (...) К зиме татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках Лисичанска», — рассказывали власти в июле.

14 сентября администрация сообщила, что работники МУП «Водоканал города Лисичанска ЛНР» проводят работы по чистке и обрезке деревьев в рамках подготовки города к зиме. «Также для обеспечения жителей микрорайонов РТИ питьевой водой ведутся ремонтные работы на ВНС "Совмещенная"», — говорится в публикации.

18 сентября городские власти рассказали, что подготовку Лисичанска к зиме проинспектировал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов. Уточняется, что Леонов осмотрел многоквартирные дома и социальные объекты и проверил готовность котельных к отопительному сезону.

Кроме того, работы в регионе ведутся и в других сферах ЖКУ. 15 сентября правительство ЛНР сообщило об утверждении государственной программы «Восстановление распределительных сетей на 2023–2025 годы». «Реализация данной программы позволит восстановить энергоснабжение пострадавших в результате ведения боевых действий городов и районов Луганской Народной Республики и значительно увеличит надежность энергоснабжения всех потребителей», — рассказали в правительстве.

Утверждения о том, что российские власти демонтируют в Лисичанске системы водо- и теплоснабжения, не получили освещения в российских СМИ. Заявление Лысогора публиковали украинские издания и Telegram-каналы.

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