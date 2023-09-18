В российском регионе задержали иностранцев за попытку сбыть героин

На Амуре задержали двух иностранцев, планировавших сбыть героин

В Амурской области задержали 29-летнего и 23-летнего уроженцев Средней Азии, планировавших сбывать наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль фигурантов на въезде в Белогорск. В их машине нашли 44 свертка с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это 17 граммов героина.

Когда в доме иностранцев в Благовещенске провели обыски, то нашли еще 759 граммов героина, упаковочные материалы и электронные весы. Силовики предварительно установили, что мужчины хотели бесконтактно сбывать наркотики через тайники в Амурской области.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о незаконном производство, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.

