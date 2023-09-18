Считающиеся натуральным аналогом Ozempic орехи признаны опасными

New York Post: натуральный аналог Ozempic орехи кукуи могут навредить здоровью

Орехи кукуи, считающиеся натуральным аналогом модного у звезд препарата для похудения Ozempic, признаны опасными для здоровья. Об этом сообщает издание The New York Post.

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредили желающих похудеть, что орехи кукуи могут серьезно навредить здоровью. Из-за неправильной маркировки эти плоды свечного дерева, часто рекламирующиеся как «натуральный Ozempic», могут содержать потенциально ядовитый желтый олеандр. Предупреждение FDA относится прежде всего к двум брендам, Nut Diet Max и Todorganic, которые представлены на популярных маркетплейсах.

По словам представителей ведомства, прием внутрь желтого олеандра «может вызвать неврологические, желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые неблагоприятные последствия для здоровья, которые могут быть серьезными или даже летальными». Среди распространенных симптомов отравления этим веществом — тошнота, рвота, диарея, головокружение и боли в животе.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.