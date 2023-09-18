Назван простой способ защитить дачный дом от нашествия крыс и мышей

«Белновости»: спасти дачу от нашествия грызунов помогут цитрусовые и чеснок

С наступлением холодов в дачные дома могут прийти мыши и крысы — отчасти это связано с тем, что дачники оставляют в них продукты питания, часть урожая или мусор. Для того чтобы избавиться от грызунов, нужно использовать что-то, что будет сильно пахнуть, пишут «Белновости.

Например, отпугивателем может быть чеснок, как в целом виде, так и его настои. Другим способом будет использование цитрусовых. В «Белновостях» также советуют разложить цедру лимона, апельсина и грейпфрута в шкафчиках на кухне или рассыпать по дому черный перец — лучше всего по углам, щелям и кухонным ящикам.

Еще одним вариантом избавиться от грызунов будет использование чернокорня на чердаках, в подвалах, сараях и погребе. Однако растение называют ядовитым для человека, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

Ранее эксперты также рассказали, как избавиться от плодовых мушек. Как правило, они попадают в жилье вместе с фруктами и овощами, после чего стремительно размножаются в благоприятных условиях. Насекомым нравятся переспелые или портящиеся плоды, напитки и другие продукты питания. Кроме того, вредителей привлекают мокрые губки для мытья посуды, грязная посуда и мусор. От потенциальных приманок для мушек стоит избавиться.