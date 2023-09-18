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20:58, 18 сентября 2023Силовые структуры

Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

В Новгородской области нашли мужчину, изнасиловавшего девушку в 2002 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новгородской области нашли 46-летнего жителя Великого Новгорода, изнасиловавшего 18-летнюю девушку 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2002 года в полицию пришла россиянка и рассказала, что вечером недалеко от автобусной остановки на нее напал незнакомец. Он затащил ее в кювет, избил, а затем надругался над девушкой. Потерпевшая потеряла сознание, а фигурант похитил у нее деньги и проездной. Затем он сбежал.

Долгое время следователи не могли установить личность преступника. Однако в 2023 году с помощью современных видов экспертиз они смогли определить биологические следы с одежды потерпевшей — те принадлежали россиянину, который уже отбывает наказание за аналогичное преступление. Он уже признал вину.

Мужчину обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой расправы») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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