Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

В Новгородской области нашли мужчину, изнасиловавшего девушку в 2002 году

В Новгородской области нашли 46-летнего жителя Великого Новгорода, изнасиловавшего 18-летнюю девушку 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне 2002 года в полицию пришла россиянка и рассказала, что вечером недалеко от автобусной остановки на нее напал незнакомец. Он затащил ее в кювет, избил, а затем надругался над девушкой. Потерпевшая потеряла сознание, а фигурант похитил у нее деньги и проездной. Затем он сбежал.

Долгое время следователи не могли установить личность преступника. Однако в 2023 году с помощью современных видов экспертиз они смогли определить биологические следы с одежды потерпевшей — те принадлежали россиянину, который уже отбывает наказание за аналогичное преступление. Он уже признал вину.

Мужчину обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой расправы») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.