Бывший участник КВН рассказал об обиде на телеигру

Блогер Калайджян заявил, что ушел из КВН из-за обиды на телеигру

Звезда популярного юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха», блогер, бывший участник команды КВН «Южнее некуда» Артем Калайджян, известный как Серго, заявил, что ушел из телеигры из-за обиды. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Дерзкая Готовка», доступном на YouTube.

Калайджян вспомнил, что во время фестиваля «Голосящий КиВиН» в Сочи его команда однажды прошла во второй тур: это означало, что ее выступление должен был смотреть руководитель КВН Александр Масляков. «То уже очень большой уровень считается», — объяснил блогер.

Однако, по словам юмориста, прямо перед выступлением его команды другой коллектив показал номер, очень похожий на тот, который подготовили «Южнее некуда». «И мы выходим, и просто... Все переглядываются. И я понимаю, что это какой-то то ли позор, то ли что-то», — пожаловался Калайджян.

Такое стечение обстоятельств показалось блогеру несправедливым и обидным, так как люди, определявшие порядок выступления команд, практически не имели отношения к КВН. «Вот так у меня КВН закончился», — заключил юморист.

Команда «Южнее некуда» в 2008 стала чемпионом в Краснодарской лиге КВН и приняла участие в 1/8 Премьер-лиги в 2009 году, а также поиграла в Первой лиге в 2010 году. Позже ее участники Калойджян и Артем Карокозян приступили к выпуску юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха».