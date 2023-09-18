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09:24, 18 сентября 2023Бывший СССР

Партия Пашиняна набрала менее половины голосов на выборах в горсовет Еревана

ЦИК Армении: партия Пашиняна набрала 32,57 % на выборах в горсовет Еревана

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, набрала менее половины голосов на выборах в совет старейшин (городской совет) Еревана. Соответствующие данные публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Согласно предварительным результатам голосования, по итогам подсчетов бюллетеней на всех избирательных участках за партию Пашиняна «Гражданский договор» отдали голоса 75,5 тысячи человек или 32,57 процента пришедших на выборы избирателей. На втором месте оказалась партия «Национальный прогресс» бывшего мэра Еревана Айка Марутяна, получившая 18,89 процента голосов. Явка избирателей при этом составила 28,46 процента.

В соответствии с законом Армении о местном самоуправлении в Ереване, мэра города выбирает совет старейшин, состоящий из 65 человек. Если по итогам выборов одна из партий получает более половины мест в горсовете, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если ни одна партия не собирает свыше 50 процентов голосов избирателей, то градоначальник избирается тайным голосованием членов совета.

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    Георгий Нестеров
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