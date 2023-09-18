Президент Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Президент Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что демонстрация электронного аккаунта гражданина приравнивается к предоставлению физического паспорта. Однако это возможно лишь в случаях, установленных правительством по согласованию с ФСБ.

Для обеспечения безопасности функционирования такой идентификации личности, президент поручил разработать специальные ключи шифрования.

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить порядок применения мобильного приложения, которое будет применяться вместо паспорта, а также перечень документов, которые будут содержаться в этом приложении.

В феврале 2023 года Путин одобрил применение цифрового паспорта и отметил, что ввести его следует так быстро, насколько это возможно.