Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Президент Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа говорится, что демонстрация электронного аккаунта гражданина приравнивается к предоставлению физического паспорта. Однако это возможно лишь в случаях, установленных правительством по согласованию с ФСБ.
Для обеспечения безопасности функционирования такой идентификации личности, президент поручил разработать специальные ключи шифрования.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить порядок применения мобильного приложения, которое будет применяться вместо паспорта, а также перечень документов, которые будут содержаться в этом приложении.
В феврале 2023 года Путин одобрил применение цифрового паспорта и отметил, что ввести его следует так быстро, насколько это возможно.