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20:17, 18 сентября 2023Силовые структуры

Мужчина решил жениться на ударившей его ножом россиянке

В Петербурге суд закрыл дело девушки, ударившей друга тесаком при самообороне

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мировой суд прекратил производство по уголовному делу Карины Потаповой, ударившей приревновавшего ее друга ножом в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушке вменялась статья 114 УК РФ («Превышение пределов самообороны»). Решение о закрытии дела было принято по ходатайству пострадавшего друга подсудимой по имени Савелий. Он заявил судье, что они помирились и планируют пожениться.

Орудие преступления — тесак длиной 32,5 сантиметра — суд решил уничтожить.

Из материалов дела следует, что ночью 20 февраля 2022 года в квартире дома в поселке Шушары у Карины с Савелием гостил приятель. Во время вечеринки Савелий уснул, а проснувшись, приревновал подругу к гостю. Он кричал, ругался, затем разбил телефон Карины и решил ее наказать. Савелий взял швабру и пообещал ударить подругу. Она, защищаясь, схватила тесак, на что Савелий сказал: «Взяла нож, режь», при этом он подошел к ней сзади. Развернувшись, Карина ударила его в грудь тесаком. Савелий получил ранение, оцениваемое как тяжкий вред здоровью.

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    Любовь Ширижик
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