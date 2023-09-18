Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 18 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

Росгвардия покажет в городах РФ современные БПЛА, бронетехнику и вооружение
Дмитрий Черепанов

Дмитрий Черепанов. Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Росгвардия проводит в российских городах выставки современного вооружения и военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия приурочены ко Дню оружейника. В Екатеринбурге временно исполняющий обязанности командующего уральским округом генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов представил патрульные, командно-штабные автомобили, а также катер на воздушной подушке. Посетителям показали мобильный робототехнический комплекс, средства разведки, образцы стрелкового оружия.

Кроме того, на выставке презентовали современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с новыми системами сброса для боеприпасов.

Аналогичная экспозиция открыта в Нижнем Новгороде, еще одна готовится на Северном Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Косметолог предупредила о необратимом вреде уколов красоты с маркетплейсов

    Губерниев поспорил со спортсменами-чемпионами о допуске россиян на Олимпиаду

    Лавров встретился со своим китайским коллегой

    Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

    Определены эволюционные механизмы развития ожирения

    В Польше проведут расследование коррупции при выдаче виз

    Последствия спецоперации спецназа МВД в центре Москвы попали на видео

    Россиянам рассказали о ценах на бензин

    Популярный российский YouTube-блогер раскрыл размер первого заработка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости