Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

Росгвардия покажет в городах РФ современные БПЛА, бронетехнику и вооружение

Росгвардия проводит в российских городах выставки современного вооружения и военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия приурочены ко Дню оружейника. В Екатеринбурге временно исполняющий обязанности командующего уральским округом генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов представил патрульные, командно-штабные автомобили, а также катер на воздушной подушке. Посетителям показали мобильный робототехнический комплекс, средства разведки, образцы стрелкового оружия.

Кроме того, на выставке презентовали современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с новыми системами сброса для боеприпасов.

Аналогичная экспозиция открыта в Нижнем Новгороде, еще одна готовится на Северном Кавказе.